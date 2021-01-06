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Какая погода будет в Туле в Рождественскую ночь
Фото из архива Myslo.

Какая погода будет в Туле в Рождественскую ночь

По прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие морозы.

В Рождественскую ночь в Туле будет морозно, ожидается до -5°С. По данным Гидрометцентра, в регионе в ночные часы пройдет небольшой снег.

Самым теплым Рождество ожидается на юге Европейской России. Так, в Крыму воздух прогреется до +8 — +13°, на Черноморском побережье Кавказа ожидается +12 — +17°.
 

Холоднее всего будет в Якутии, где в ночь перед Рождеством местами столбики термометров опустятся ниже -50°, а днем ожидается -39 — -44°.

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