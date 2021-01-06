Фото из архива Myslo.
Как в Туле будет ходить общественный транспорт в Рождественскую ночь
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
В Рождественскую ночь до 3.30 будут курсировать следующие маршруты:
автобусы:
- № 16 «Областной роддом — Московский вокзал» (2 единицы);
- № 44 «Площадка — пос. Рождественский» (1 единица);
- № 50 «ул. Седова — ул. Новомосковская» (2 единицы);
- № 62 «пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница» (2 единицы);
- № 65 «Малые Гончары — стадион Металлург» (2 единицы).
трамваи:
- № 9 «Московский вокзал-ст-н «Металлург» (1 единица);
- № 14 «пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика» (1 единица).
Напомним, ранее РПЦ призвала верующих не приходить в храмы на Рождество, а по возможности остаться дома и следить за богослужением через прямые трансляции.
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