Как в Туле будет ходить общественный транспорт в Рождественскую ночь

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

В Рождественскую ночь до 3.30 будут курсировать следующие маршруты:

автобусы:

№ 16 «Областной роддом — Московский вокзал» (2 единицы);

№ 44 «Площадка — пос. Рождественский» (1 единица);

№ 50 «ул. Седова — ул. Новомосковская» (2 единицы);

№ 62 «пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница» (2 единицы);

№ 65 «Малые Гончары — стадион Металлург» (2 единицы).

трамваи:

№ 9 «Московский вокзал-ст-н «Металлург» (1 единица);

№ 14 «пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика» (1 единица).

Напомним, ранее РПЦ призвала верующих не приходить в храмы на Рождество, а по возможности остаться дома и следить за богослужением через прямые трансляции.