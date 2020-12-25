Губернатор передал тульским спасателям пожарные машины

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

25 декабря губернатор Алексей Дюмин передал тульским спасателям 12 пожарных машин. Современные автомобили высокой проходимости закуплены на средства федерального и регионального бюджетов.

- Уверен, что новые машины повысят мобильность ваших подразделений. Они полностью оборудованы для того, чтобы вы могли быстро и эффективно выполнять стоящие перед вами задачи. Ведь от этого зависят жизни людей. Пусть новые машины служат вам долго и надежно, — сказал губернатор.

Алексей Дюмин поблагодарил спасателей за самоотверженный труд, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, успехов и «сухих рукавов».