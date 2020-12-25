Для мониторинга атмосферного воздуха в Новомосковске закупили передвижную экологическую лабораторию

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

25 декабря по поручению губернатора Алексея Дюмина его заместитель Сергей Егоров провел рабочую встречу с руководителями крупных промышленных предприятий региона по вопросам соблюдения экологических требований. В мероприятии также приняли участие представители Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, ТулГУ, министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Заместитель губернатора отметил, что Президент России обозначил приоритеты, которые предполагают одновременное решение задач ускорения экономического и технологического роста, а также задач по соблюдению требований природоохранного законодательства промышленными предприятиями. 7 декабря этот вопрос обсуждался года на оперативном совещании под председательством губернатора.

- У нас единая задача для предприятий всех отраслей, оказывающих воздействие на окружающую среду, - применять систему современного экологического регулирования на основе наилучших доступных технологий. Только консолидация усилий и системный подход позволят нам повысить экологическую безопасность региона, - отметил Сергей Егоров.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил о результатах контроля соблюдения требований природоохранного законодательства предприятиями, состоящими в региональном реестре объектов.

Руководитель Приокского управления Росприроднадзора Александр Богуш доложил, что в 2020 году управление привлекло к административной ответственности 494 нарушителей. Сумма наложенных штрафов составляет более 15 млн рублей.

Руководители предприятий доложили о соблюдении требований законодательства и мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Перед началом встречи была презентована новая передвижная экологическая лаборатория, которая поступила в Тульскую область по поручению губернатора Алексея Дюмина для мониторинга атмосферного воздуха в Новомосковске.

Это мобильный аналитический комплекс с возможностью автономной работы в заданной точке местности по измерению метеорологических параметров и проверки атмосферного воздуха на 26 загрязняющих веществ.