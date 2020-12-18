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Больше всего денег на благоустройство дворов достанется пролетарцам и зареченцам

Больше всего денег на благоустройство дворов достанется пролетарцам и зареченцам

В Туле благоустроят дворы почти на 70 миллионов рублей.

В Туле благоустроят дворы в четырех районах: Центральном, Пролетарском, Зареченском и Советском, сообщает RosTender.info.

Администрация Тулы объявила 4 тендера на благоустройство дворовых территорий в районах. Общая сумма контрактов по ним составляет 68 млн рублей, средства поступят из городского бюджета.

Больше всего денег — 20,7 млн и 20,2 млн рублей — получат Пролетарский и Зареченский районы. На реконструкцию дворов Центрального района потратят 15,6 млн рублей, Советского — 11,4 млн рублей. Во дворах планируют разобрать старый асфальт дворовых проездов, положить новое покрытие, установить бордюрные камни и поставить фонари. Благоустройство ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Подрядчики должны будут приступить к благоустройству весной. Как ожидается, все запланированные работы завершат к началу осени 2021 года. Заявки на участие в тендерах принимаются до 22 декабря. 24 декабря подведут итоги закупки.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:31 +3
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