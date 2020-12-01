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«Отвечают врачи»: детская эпилепсия — симптомы, лечение, профилактика

«Отвечают врачи»: детская эпилепсия — симптомы, лечение, профилактика

2 декабря в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в соцсети «ВКонтакте» пройдёт очередной прямой эфир.

Эфир приурочен к Международному дню невролога и посвящен детской эпилепсии. На вопросы жителей ответит Оксана Матвеева, заведующая областным детским эпилептологическим центром.

Она расскажет, какие признаки в состоянии ребенка могут указывать на наличие эпилепсии, куда обратиться для диагностики заболевания.

Свои вопросы жители могут написать в личные сообщения группы https://vk.com/minzdrav71 или в комментариях во время прямой трансляции.

 

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Тульская область

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