«Отвечают врачи»: детская эпилепсия — симптомы, лечение, профилактика

2 декабря в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в соцсети «ВКонтакте» пройдёт очередной прямой эфир.

Эфир приурочен к Международному дню невролога и посвящен детской эпилепсии. На вопросы жителей ответит Оксана Матвеева, заведующая областным детским эпилептологическим центром.

Она расскажет, какие признаки в состоянии ребенка могут указывать на наличие эпилепсии, куда обратиться для диагностики заболевания.



Свои вопросы жители могут написать в личные сообщения группы https://vk.com/minzdrav71 или в комментариях во время прямой трансляции.