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В Тульской области работает Ситуационный центр губернатора

В Тульской области работает Ситуационный центр губернатора

Об этом 30 ноября на оперативном совещании рассказал глава региона Алексей Дюмин.

Одна из функций центра – совершенствование работы с обращениями граждан, которые поступают туда из разных источников. Это позволит анализировать и обобщать вопросы и оперативно реагировать на них. Наиболее резонансные темы будут выноситься на еженедельные оперативные совещания.   

Заместитель председателя комитета Тульской области по региональной безопасности Алексей Гордеев доложил, что за прошедшую неделю в органы исполнительной власти и местного самоуправления поступило 6832 вопроса. Большая часть из них касалась здравоохранения, отопления, уборки снега и наледи, дорожного хозяйства и комплексного благоустройства. 

В ряде случаев обращения носили массовый характер. Так, жители Ясногорска пожаловались на отопление. Больше всего обращений поступило из домов №2 и №12 по ул. Советской и №11 и №12 по ул. Комсомольской.

Глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин доложил, что в этих домах был нарушен температурный режим. Чтобы исправить ситуацию, управляющая компания установила циркуляционный насос, благодаря чему температура теплоносителя повысилась. Сейчас температурный режим соответствует нормативу. Чтобы повысить температуру в детском саду «Золотой ключик», отрегулирована запорная арматура, а также заменены приборы отопления и подводящие теплопроводы на 2-м этаже здания. 

Жители деревень Вишенки и Новоселки Заокского района обращались по поводу отсутствия газа. Глава администрации района Александр Атаянц пояснил, что отключения произошли из-за аварий на газопроводе и газовой подстанции. Сотрудники обслуживающей организации провели ремонтные работы, продувку, опрессовку газопровода и восстановили газоснабжение. 

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину и министру по контролю и профилактике коррупционных нарушений в регионе Александру Бибикову совместно с региональным министерством ЖКХ и администрацией района выработать подходы, позволяющие обеспечить надлежащее качество оказания услуг.

– Учитывая, что подобные ситуации случаются и в других муниципалитетах, необходимо выработать предложения о том, как синхронизировать работу администраций и газовых служб, чтобы жители не испытывали неудобств, – заявил Алексей Дюмин.

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