В Туле многодетным матерям вручили Почетные знаки «Материнская слава»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

От имени губернатора Алексея Дюмина многодетных матерей приветствовала заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова. Она отметила, что День матери – ещё одна возможность сказать огромное спасибо самой дорогой и любимой женщине на земле – Маме.

- Мама – самое дорогое, что есть в нашей жизни. Вы создаете все условия для того, чтобы дети могли раскрыть свои таланты, получить достойное образование, найти себя в жизни. Спасибо за ваш огромный материнский труд! Мы вами гордимся, - сказала заместитель председателя региона.

Ольга Гремякова отметила, что губернатор Алексей Дюмин и правительство региона делают все для поддержки многодетных семей. Так, увеличен размер регионального материнского капитала на 3-го и последующих детей. На детей, рожденных с 1 января 2020 года, он составляет 150 000 рублей. Возросла и сумма выплаты на содержание и воспитание несовершеннолетнего ребенка, достигшего трехлетнего возраста в многодетной семье. Строятся детские сады и школы.



Эти меры дают результат: многодетных семей в регионе становится больше. Сегодня их уже почти 14 тысяч. Почетный знак «Материнская слава» – это высшая степень признания регионом ваших заслуг в воспитании детей.



Сегодня Ольга Гремякова и председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов вручили эту награду 10 мамам. Почетного знаком награждены четыре тулячки, две представительницы Щекинского района, а также мамы из Новомосковска, Ефремова, Киреевского и Веневского районов. В общей сложности награждённые сегодня женщины воспитывают 57 детей.

Екатерина Седачева – мать пятерых детей. Всю свою жизнь она посвятила их воспитанию. Дети учатся в Яснополянском образовательном комплексе, занимаются спортом и музыкой.



У Елены Кажикиной шестеро детей. Все они активно участвуют в спортивных соревнованиях, творческих и семейных конкурсах.



В семье Анны Венедиктовой пятеро детей. Учатся в школе, посещают различные секции, имеют многочисленные дипломы и грамоты. Семья живет в частном доме, все имеют свои обязанности и помогают друг другу. Родители почти 18 лет в браке и на собственном примере показывают детям ценности семейных отношений.



Наталья Сафронова воспитывает пятерых детей, сейчас помогает растить внука. В семье детям с раннего возраста прививают любовь к труду, воспитывают их достойными и порядочными.





У Оксаны Харчук – пятеро детей. По образованию Оксана Валерьевна социальный педагог, работала в дошкольном образовательном учреждении. Дети – участники и победители различных соревнований.



Татьяна Шкаровская – мама семерых детей. Она самостоятельно обучилась игре на фортепиано и аккордеоне и привила своим детям любовь к музыке. Старшие дети учатся в музыкальной школе.



Елена Шилина - мама шестерых детей. Дети хорошо учатся в школе и ходят в кружки.



Ольга Купавцева – мать семерых детей. Семья активно участвует в общественной жизни родного города и всего региона.

В семье Татьяны Зотовой пятеро детей. Благодаря стараниям мамы в семье созданы комфортные условия для успешного воспитания и развития детей.

Шестерых детей воспитывает Ирина Цубина. Они с супругом открыли салон красоты, и Ирина Юрьевна работает в нем директором и мастером маникюра. Дети хорошо учатся, участвуют в областных, всероссийских и международных конкурсах по математике и иностранным языкам.

Всего за время существования Почетного знака «Материнская слава» в регионе наградили 555 мам.



Также заслуженную награду сегодня получили победители Всероссийского конкурса «Семья года». Ими стали Александр Александрович и Юлия Викторовна Горшковы из Тепло-Огаревского района.



Награждение проводилось с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Всех участников обеспечили средствами индивидуальной защиты. Места для награждаемых располагались в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.