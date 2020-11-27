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В Туле на улице Луначарского сносят два дома
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на улице Луначарского сносят два дома

Эти здания аварийные.

В Туле на улице Луначарского сносят два дома — № 27 и № 27-а. Как сообщает пресс-служба городской администрации, здесь также расчистят прилегающую территорию.

Начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков отметил, что в этом году должны снести шесть аварийных строений. Из них три многоквартирных дома, жильцы которых были расселены, а также три нежилых объекта — здание на ул. Курковой, 1, водонапорная башня и баня в п. Октябрьский.

Все работы проводятся на основании специально разработанных и утвержденных проектов в рамках муниципального контракта.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 +4
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