В 2021 году россиян ожидает повышение цен на ЖКУ

Возможно, ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы покрыть убытки от недополучения средств в 2020 году.

В следующем году россиян ожидает повышение цен на жилищно-коммунальные услуги — в среднем на четыре-шесть процентов. В Госдуме напомнили, что индексация тарифов должна быть не выше инфляции.

Директор Организации народного контроля Наталья Чернышева напомнила, что в нынешнем году по сравнению с предыдущим рост тарифов составил от 2,5 до 6,5% в зависимости от региона. Роста следует ожидать и с 1 июля 2021-го.

– Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году, — цитирует эксперта «Московский комсомолец».

Кроме того, Чернышева напомнила, что с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.