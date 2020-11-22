новости
новости
Регистрация
В 2021 году россиян ожидает повышение цен на ЖКУ

В 2021 году россиян ожидает повышение цен на ЖКУ

Возможно, ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы покрыть убытки от недополучения средств в 2020 году.

В следующем году россиян ожидает повышение цен на жилищно-коммунальные услуги — в среднем на четыре-шесть процентов. В Госдуме напомнили, что индексация тарифов должна быть не выше инфляции.

Директор Организации народного контроля Наталья Чернышева напомнила, что в нынешнем году по сравнению с предыдущим рост тарифов составил от 2,5 до 6,5% в зависимости от региона. Роста следует ожидать и с 1 июля 2021-го.

– Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году, — цитирует эксперта «Московский комсомолец».

Кроме того, Чернышева напомнила, что с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:23 −11
Другие статьи по темам
Событие
коммунальные услугицены
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Пролетарском округе у храма Димитрия Солунского вырубили деревья
В Пролетарском округе у храма Димитрия Солунского вырубили деревья
В Тульской области продолжаются «масочные» рейды
В Тульской области продолжаются «масочные» рейды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.