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В Пролетарском округе у храма Димитрия Солунского вырубили деревья

В Пролетарском округе у храма Димитрия Солунского вырубили деревья

Вырубку обнаружил житель округа.

Житель Пролетарского округа Сергей Леонов рассказал в группе района

«В Пролетарском р-не за храмом Димитрия Солунского, в пойме реки Тулица, набрели на большой участок вырубленного леса. Я бы сюда не писал, но учитывая печальный опыт тех мест по схорону мусора, пишу. Недавно там нашли склад нефтяных отходов. Раньше обнаружили гору шлама. Теперь вот поляну вырубили. Может администрация Пролетарского р-на в курсе для чего? Место закрыто от глаз, завести туда могут чего угодно. Может опять шлама привезут» – пояснил Сергей.

Он же опубликовал фото, сделанные спутником.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что работы проводило ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

«Компания освобождала свою полосу отвода под высоковольтной линией убирали, опиливали деревья. Это не вырубка, а плановые работы, связанные с безопасностью», – уточнили в пресс-службе.

UPD: в 18.55 добавлен комментарий пресс-службы администрации Тулы.
 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:16 +1
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