Жители пос. Бородинский: «Чиновники не сносят аварийные бараки, а мы должны убрать свои сараи?»

Жители аварийного дома в пос. Бородинский добиваются переселения. Но вместо уведомления о решении проблемы получают требования снести старые сараи и забор.

Жители дома №4 по ул. Школьной в пос. Бородинский вот уже несколько лет добиваются переселения из аварийного барака. Их дом не был вовремя включен чиновниками в программу переселения, хотя статус аварийного был получен еще в 2010 году. Подробнее читайте здесь.

Теперь чиновники предлагают людям подождать до 2025 года – срока окончания второго этапа расселения аварийного жилья. Однако жители не согласны с таким положением дел – их дом сильно изношен и представляет опасность для проживающих в нем.

В связи с этим жители пишут письма в различные инстанции с требованием в срочном порядке предоставить им жилье.

На днях вместо решения их проблемы на днях они получили от администрации МО Бородинское уведомление о выявленных на территории их дома нарушениях.

Речь идет о старых сараях и заборе вокруг дома. Все это администрация назвала незаконными постройками, потребовала предоставить документы на них или демонтировать и привести территорию в надлежащее состояние. Наверное такое же надлежащее, в каком находится вся улица Школьная, поросшая бурьяном и утыканная пустыми аварийными бараками.

– После большой выездной тульской прокурорской проверки, наши местные власти докопались до незаконных построек! – рассказывает Елена Кочетова. – А то, что вокруг нашего несчастного барака полная разруха и недемонтированные бараки, огромные заросли – это нормально?!

Мы, жители, хоть как-то следим за придомовой территорией! И то, что вокруг нашего барака стоят ограждения – так они всю жизнь стояли, правда деревянные, люди всегда сажали цветы, кустарники, плодовые деревья.

А теперь чиновникам, наверное, по шапке дали, и они нам решили таким образом отомстить.

Самое интересное мы просим переселения а они нам про заборы, очень смешно!!!!! Бессовестные, по их отпискам они нам крышу наверное уже 4-ый раз меняют, и канализацию какой день делают и все никак не доделают!