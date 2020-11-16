Тулякам предлагают выбрать лучшие короткометражки

Фото из архива Myslo.

15 ноября на сайте Международного фестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ» началось зрительское и профессиональное голосование.

Призеров в номинациях определяют сами авторы/режиссеры картин, участвующих в фестивале. Нововведением этого года стало отдельное голосование победителей прошлых лет.

Основное голосование проходит в следующих номинациях: постер, трейлер, фильм, анимация, актерская работа, операторская работа, оригинальный саундтрек. Зрителям предстоит определить победителей в номинациях «Постер», «Трейлер», «Фильм» и «Анимация».

В этом году специально в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне учреждена соответствующая номинация. В фестивале участвуют 68 коротких фильмов продолжительностью до 24 минут.