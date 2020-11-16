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Тулякам предлагают выбрать лучшие короткометражки
Фото из архива Myslo.

Тулякам предлагают выбрать лучшие короткометражки

На сайте международного фестиваля «ШОРТЫ» стартовало зрительское голосование.

15 ноября на сайте Международного фестиваля коротких фильмов «ШОРТЫ» началось зрительское и профессиональное голосование.  

Призеров в номинациях определяют сами авторы/режиссеры картин, участвующих в фестивале. Нововведением этого года стало отдельное голосование победителей прошлых лет.

Основное голосование проходит в следующих номинациях: постер, трейлер, фильм, анимация, актерская работа, операторская работа, оригинальный саундтрек. Зрителям предстоит определить победителей в номинациях «Постер», «Трейлер», «Фильм» и «Анимация».

В этом году специально в честь 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне учреждена соответствующая номинация. В фестивале участвуют 68 коротких фильмов продолжительностью до 24 минут.

Узнать подробнее об участниках и отдать голос за понравившиеся работы можно здесь.

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