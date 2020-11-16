Детский омбудсмен Наталия Зыкова рассмотрит обращения туляков

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова проведет онлайн-приём граждан. Он будет посвящён Всероссийскому Дню правовой помощи детям.

В пятницу, 20 ноября, с 12.00 до 13.000 пройдет прямая линия – Наталия Зыкова ответит на вопросы жителей области по телефону 24-51-68. А с 14.00 до 16.00 пройдет онлайн-прием граждан через платформу Zoom.