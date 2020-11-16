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Детский омбудсмен Наталия Зыкова рассмотрит обращения туляков
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Детский омбудсмен Наталия Зыкова рассмотрит обращения туляков

Личный приём пройдёт в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова проведет онлайн-приём граждан. Он будет посвящён Всероссийскому Дню правовой помощи детям.

В пятницу, 20 ноября, с 12.00 до 13.000 пройдет прямая линия – Наталия Зыкова ответит на вопросы жителей области по телефону 24-51-68. А с 14.00 до 16.00 пройдет онлайн-прием граждан через платформу Zoom.

Записаться на приём можно до 19 ноября по телефону: 8(902) 695-20-12. Нужно назвать свои данные, номер телефона и адрес электронной почты.

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