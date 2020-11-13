В Туле стартовали съемки детектива с Мариной Александровой в главной роли: фоторепортаж
Кинокартину снимают в Заречье.
В тульском Заречье снимают детективный фильм «Я иду искать» (изначально название кинокартины заявлялось как «Смерти нет»). Съемочной площадкой стал двор на ул. Галкина, 288. Режиссером стал выпускник ВГИКа и победитель международного студенческого кинофестиваля «ВГИК» 2017 года Евгений Дудчак.
Съемки стартовали сегодня, 13 ноября. В главных ролях — Марина Александрова, Андрей Иванов и Максим Виторган.
Триллер «Я иду искать» расскажет о Елене, враче скорой помощи. По сюжету картины, ее бригада приезжает по вызову, на место стрельбы. Среди погибших в трагедии — ее сын Константин. Отчаявшаяся женщина начинает собственное расследование.
Продюсер фильма, генеральный директор продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов, рассказал Myslo, почему для съемок фильма выбрали именно Тулу.
– Нам нужен был небольшой провинциальный город, недалеко от Москвы, удобный по логистике и при этом современный. Любые съемки проходят там, где удобно снимать. Мы рассматривали разные города. Чтобы доехать в Тулу, не нужно лететь самолетом, ехать поездом – сел в машину и приехал.
Фильм снимают в формате скринлайф — всё, что видит зритель, происходит на экране компьютера, планшета или смартфона.
– За каждым фильмом есть некая идея. В нашем — идея жизнеутверждающей материнской любви, ответственность взрослых за своих детей, — говорит Фёдор Попов.
Он рассказал, почему на главную роль утвердил актрису Марину Александрову.
– Она замечательная актриса, медийная, подходит на эту роль по возрасту. Кстати, оказалось, что она тулячка, я этого не знал (Марина в детстве некоторое время жила в Туле с родителями. — Прим. авт.).
В областной столице фильм будут снимать неделю, затем съемки переместятся в Московскую область.
– Нам помогает тульская Кинокомиссия, в некоторых сценах снимаются местные жители. Если кто-то захочет поучаствовать в съемках, пусть приходит, может, кто-то дождется своего часа. В фильме не так много массовых сцен, у нас камерная картина.
Когда именно фильм покажут в кинотеатрах, планировать сейчас сложно. Многие премьеры переносятся из-за коронавируса.
– Съемки фильма в нынешних условиях — это огромные риски. Если один человек в группе заболеет, весь процесс остановится. Только в этом сейчас сложности.
Продюсер отметил, что в Туле съемочную группу очень тепло приняли.
– Рад, что нас поддерживает тульское руководство. В Туле оказалась благодатная почва для работы, киносъемок. Знаю, что туляки заинтересованы, чтобы здесь снимали фильмы. Были разговоры с коллегами, которые тоже планируют здесь снимать картины. Это очень правильно, только так может развиваться кино.
По словам Фёдора Попова, Тула станет одним из первых городов, где планируется провести премьеру фильма.