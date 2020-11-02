Алексей Дюмин о коронавирусе среди пенсионеров: «Мы теряем пожилых людей, а они еще могли пожить!»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Если бы люди соблюдали условия самоизоляции, их жизнь была бы продлена на 7-10 лет», – считает губернатор.

Зампред регионального правительства Ольга Гремякова на заседании оперштаба рассказала, что о режиме самоизоляции людям 65+ сообщили в массовой смс-рассылке через операторов сотовой связи.

Также работодателям рассказали, что они могут обратиться в региональное отделение фонда социального страхования за подачей реестров, оформлением листков нетрудоспособности.

За прошедшую неделю в фонд социального страхования обратились 1020 работодателей, это 22% от общего количества. Поданы реестры на оплату дней нетрудоспособности на 5122 человека — это 16,2%. Данная работа будет продолжена и на этой неделе.

– На сайте министерства труда и социальной защиты Тульской области, в аккаунтах правительства Тульской области, а также в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте» размещена информация о том, что люди пожилого возраста могут обратиться к нам в контактный центр, чтобы волонтеры могли им бесплатно доставить продукты питания за счет обратившихся. На сегодняшний день мы видим, что пока небольшое количество людей старшего поколения побращается за этой помощью. Всего за прошлую неделю обратились 72 человека.

Люди старшего поколения, которые проживают одиноко и нуждаются в помощи, обслуживаются социальными работниками, и такого вида помощь получают 17 000 граждан. Их обслуживают уже не волонтеры, а социальные работники, — сообщила Ольга Гремякова.

Алексей Дюмин отметил, что пожилым тулякам необходимо еще раз разъяснить, что вирус никуда не ушел и что очень важно беречь себя.

– Мы теряем пожилых людей, а они еще могли пожить! Если бы люди соблюдали условия самоизоляции, их жизнь была бы продлена на 7-10 лет. Мы сейчас находимся в режиме борьбы с этим невидимым врагом, а люди могли бы еще жить и жить даже с теми болячками, которые у них есть.