новости
новости
Регистрация
В Тульскую область хотят закупить экспресс-тесты на коронавирус
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay.

В Тульскую область хотят закупить экспресс-тесты на коронавирус

Результат теста можно будет узнать уже через 15 минут.

Региональному министерству финансов поручено направить средства на приобретение экспресс-тестов. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков. Стоит отметить, что это тесты иностранного производства и поэтому стоят дороже отечественных.
 
Также в ходе заседания сообщили, что в Тульской области вакцинацию от коронавируса прошли 40 человек. На данный момент у них не зарегистрировано каких-либо побочных реакций.
 
В декабре ожидается поступление в наш регион 1200 доз антикоронавирусной вакцины — соответствующее соглашение уже подписано. Правительство намерено просить об увеличении этой цифры как минимум вдвое.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
ковидкоронавирус
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских маршрутках можно оплатить проезд банковской картой
В тульских маршрутках можно оплатить проезд банковской картой
Алексей Дюмин о коронавирусе среди пенсионеров: «Мы теряем пожилых людей, а они еще могли пожить!»
Алексей Дюмин о коронавирусе среди пенсионеров: «Мы теряем пожилых людей, а они еще могли пожить!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.