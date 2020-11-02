В Тульскую область хотят закупить экспресс-тесты на коронавирус

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Результат теста можно будет узнать уже через 15 минут.

Региональному министерству финансов поручено направить средства на приобретение экспресс-тестов. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков. Стоит отметить, что это тесты иностранного производства и поэтому стоят дороже отечественных.

Также в ходе заседания сообщили, что в Тульской области вакцинацию от коронавируса прошли 40 человек. На данный момент у них не зарегистрировано каких-либо побочных реакций.

В декабре ожидается поступление в наш регион 1200 доз антикоронавирусной вакцины — соответствующее соглашение уже подписано. Правительство намерено просить об увеличении этой цифры как минимум вдвое.