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Школьникам предлагают нарисовать умную Тулу

Школьникам предлагают нарисовать умную Тулу

Конкурс детского рисунка продлится до 24 октября.

Умный город все представляют по-разному. Для кого-то это город зелени, где мало машин и много электросамокатов и велосипедов, где есть сервисы, которые подскажут, если на любимом маршруте движения  начнется ремонт. А для кого-то умная Тула – это урбанистический город с беспилотниками и домами из инновационных материалов.

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области объявило о старте конкурса детского рисунка под названием «Что такое «Умный город» для меня». Школьники 13-15 лет могут поделиться своим видением умного года и пофантазировать – возможно, их идеи станут основой «цифрового» развития Тулы на ближайшие годы.

Работы принимаются до 24 октября. Подробности можно узнать здесь. Победителей ждут ценные призы.

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сегодня, в 18:23 0
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