Фото из архива Myslo.

Рассказываем, как принять в нем участие.

Стартовал прием заявок на конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Тулы – 2020». К участию приглашаются юноши и девушки из различных образовательных организаций, которые обладают талантом, харизмой и хотят заявить о себе.

Участникам предстоит продемонстрировать себя с разных сторон: дефиле, добровольческая деятельность (социальная активность), творческие способности, спортивные достижения и интеллектуальные способности.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 ноября 2020 года подать заявку на электронный адрес mmc-rodina@tularegion.org (с пометкой «Мисс и Мистер Студенчество – 2020») или лично по адресу МБУ «ММЦ «Родина» (Тула, пр. Ленина, 20).

К заявке прилагаются анкета, две фотографии (полный рост, портрет), краткая информация о себе (грамоты, дипломы, достижения в различных сферах деятельности).