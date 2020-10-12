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Стартовал прием заявок на конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Тулы»
Фото из архива Myslo.

Стартовал прием заявок на конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Тулы»

Рассказываем, как принять в нем участие.

Стартовал прием заявок на конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Тулы – 2020». К участию приглашаются юноши и девушки из различных образовательных организаций, которые обладают талантом, харизмой и хотят заявить о себе.

Участникам предстоит продемонстрировать себя с разных сторон: дефиле, добровольческая деятельность (социальная активность), творческие способности, спортивные достижения и интеллектуальные способности.

Для участия в конкурсе необходимо до 9 ноября 2020 года подать заявку на электронный адрес mmc-rodina@tularegion.org (с пометкой «Мисс и Мистер Студенчество – 2020») или лично по адресу МБУ «ММЦ «Родина» (Тула, пр. Ленина, 20).

К заявке прилагаются анкета, две фотографии (полный рост, портрет), краткая информация о себе (грамоты, дипломы, достижения в различных сферах деятельности).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:46 0
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