Глава Минпромторга Денис Мантуров встретился с Алексеем Дюминым

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Встреча была посвящена взаимодействию региона с федеральным ведомством и реализации инвестпроектов.

Губернатор Тульской области поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку во время пандемии – Минпромторг оказал регионам существенную помощь в обеспечении средствами индивидуальной защиты, сырьём для их производства, а также аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Губернатор также поблагодарил министра за поставку в регион школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи, которые были закуплены за счёт федерального бюджета.

Алексей Дюмин отметил, что, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, промышленность Тульской области продолжает демонстрировать рост темпов производства выше среднероссийских – 118% за 8 месяцев. Это первое место в ЦФО и пятое – по стране.

– В регионе продолжается реализация инвестпроектов. Важной мерой является механизм специальных инвестиционных контрактов и участие Фонда развития промышленности. При его поддержке тульские предприятия реализуют 10 проектов на общую сумму порядка 2 млрд рублей, – отметил Алексей Дюмин.

Денис Мантуров отметил активное участие нашего региона в реализации новых механизмов поддержки инвестпроектов:

– Тульская область славится не только оружием, но и гражданской продукцией высокого качества. Уверен, что в регионе будет реализовано много новых проектов, которые дадут импульс для дальнейшего развития. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, – отметил министр.

Денис Мантуров вместе с Алексеем Дюминым посетил Свято-Покровский храм, православную гимназию, Музейный квартал и Казанскую набережную.