В Туле возле кинотеатра «Октябрь» отремонтируют фонтан и обустроят сквер

Во сколько обойдется такой проект, пока неясно.

В Туле планируют комплексно благоустроить территорию возле кинотеатра «Октябрь» (у дома №14 по Красноармейскому проспекту). Ранее с просьбой отремонтировать фонтан в администрацию города обратились туляки.

6 октября заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин представил главе городской администрации Дмитрию Миляеву разработанные варианты концепции обновления сквера.

Сообщается, что обустроенное пространство станет современным и функциональным.

Дмитрий Миляев поручил управлению градостроительства и архитектуры рассчитать стоимость проекта, а также рассмотреть его на заседании архитектурного совета.