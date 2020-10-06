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В Туле возле кинотеатра «Октябрь» отремонтируют фонтан и обустроят сквер

В Туле возле кинотеатра «Октябрь» отремонтируют фонтан и обустроят сквер

Во сколько обойдется такой проект, пока неясно.

В Туле планируют комплексно благоустроить территорию возле кинотеатра «Октябрь» (у дома №14 по Красноармейскому проспекту). Ранее с просьбой отремонтировать фонтан в администрацию города обратились туляки.

6 октября заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин представил главе городской администрации Дмитрию Миляеву разработанные варианты концепции обновления сквера.

Сообщается, что обустроенное пространство станет современным и функциональным.

Дмитрий Миляев поручил управлению градостроительства и архитектуры рассчитать стоимость проекта, а также рассмотреть его на заседании архитектурного совета.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:05 +3
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