Из-за коронавируса и ОРВИ в Новомосковске одну школу отправили на дистанционку

Случаи COVID-19 и ОРВИ выявлены у учащихся и педагогов школы №14.

В целях предупреждения распространения инфекции классы, в которых обучались заболевшие учащиеся, переведены в режим дистанционного обучения. Данные меры были предприняты в целях реализации предписания Роспотребнадзора.

Дополнительно на дистанционное обучение направлены классы, в которых работали педагоги начальных классов, ушедшие на больничный.

«Данная мера явилась вынужденной с целью уменьшения контактности других педагогов и учащихся», – сообщает пресс-служба администрации Новомосковска.

Также добавили, что в школе соблюдаются все меры профилактики, определенные санитарными правилами в период распространения коронавирусной инфекции.

5 октября состоялась встреча председателя комитета по образованию с родителями учащихся с целью разъяснения сложившейся ситуации и алгоритма дальнейшей работы школы, а также обсуждались пути повышения эффективности реализации дистанционного обучения. Вопрос находится на контроле комитета по образованию.