новости
новости
Регистрация
Из-за коронавируса и ОРВИ в Новомосковске одну школу отправили на дистанционку

Из-за коронавируса и ОРВИ в Новомосковске одну школу отправили на дистанционку

Случаи COVID-19 и ОРВИ выявлены у учащихся и педагогов школы №14.

В целях предупреждения распространения инфекции классы, в которых обучались заболевшие учащиеся, переведены в режим дистанционного обучения. Данные меры были предприняты в целях реализации предписания Роспотребнадзора.

Дополнительно на дистанционное обучение направлены классы, в которых работали педагоги начальных классов, ушедшие на больничный.

«Данная мера явилась вынужденной с целью уменьшения контактности других педагогов и учащихся», – сообщает пресс-служба администрации Новомосковска. 

Также добавили, что в школе соблюдаются все меры профилактики, определенные санитарными правилами в период распространения коронавирусной инфекции. 

5 октября состоялась встреча председателя комитета по образованию с родителями учащихся с целью разъяснения сложившейся ситуации и алгоритма дальнейшей работы школы, а также обсуждались пути повышения эффективности реализации дистанционного обучения. Вопрос находится на контроле комитета по образованию.

 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:25 +2
Другие статьи по темам
Событие
карантинкоронавирус
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Цифровая гигиена: как безопасно делать онлайн-покупки?
Цифровая гигиена: как безопасно делать онлайн-покупки?
В Туле возле кинотеатра «Октябрь» отремонтируют фонтан и обустроят сквер
В Туле возле кинотеатра «Октябрь» отремонтируют фонтан и обустроят сквер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.