новости
новости
Регистрация
В Туле завершено расследование убийства в тепловом коллекторе
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

В Туле завершено расследование убийства в тепловом коллекторе

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Привокзальном округе Тулы завершено расследование уголовного дела об убийстве в тепловом коллекторе, который находится неподалеку от Московского вокзала. На скамью подсудимых отправится 34-летний мужчина.
 
По версии следствия, преступление было совершено 12 мая. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом в грудь. Спустя некоторое время потерпевший умер на месте преступления.
 
«Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
По информации Myslo, мотивом убийства стало то, что в какой-то момент потерпевший решил прогнать гостя из «своего» теплового коллектора. Оппонент на это обиделся и схватился за нож.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:34 0
Другие статьи по темам
Событие
криминалубийствопроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Компания Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни
Компания Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.