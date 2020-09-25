В Туле завершено расследование убийства в тепловом коллекторе

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

В Привокзальном округе Тулы завершено расследование уголовного дела об убийстве в тепловом коллекторе , который находится неподалеку от Московского вокзала. На скамью подсудимых отправится 34-летний мужчина.

По версии следствия, преступление было совершено 12 мая. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом в грудь. Спустя некоторое время потерпевший умер на месте преступления.

«Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По информации Myslo, мотивом убийства стало то, что в какой-то момент потерпевший решил прогнать гостя из «своего» теплового коллектора. Оппонент на это обиделся и схватился за нож.