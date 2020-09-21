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Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Фото из архива Myslo.

Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Будьте внимательны!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час в регионе усилится западный ветер, порывы могут достигнуть 17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

  • обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:56 +4
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