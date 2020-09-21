Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час в регионе усилится западный ветер, порывы могут достигнуть 17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.