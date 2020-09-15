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Коровники, пожарное депо и ресторан: тульские приставы продадут имущество должников

Коровники, пожарное депо и ресторан: тульские приставы продадут имущество должников

Аукционные торги состоятся на электронных площадках 22, 23 и 24 сентября.

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Очередные торги состоятся 22 сентября в 10.00 на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ».

На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 48,1 млн рублей – нежилые здания, право аренды земельного участка. Заявки на участие принимаются здесь до 18 сентября.

23 сентября, в то же время, торги пройдут на электронной площадке «ТЭК-Торг». На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 50 млн рублей – комната, квартиры, земельные участки, ресторан, склады минеральных удобрений, жилой дом, пожарное депо, коровники, мехмастерская.

В четверг, 24 сентября на той же площадке состоится ещё один аукцион. В качестве лотов – жилые дома, земельные участки и квартиры стоимостью 9,2 млн рублей.

Заявку на оба аукциона можно подать до 21 сентября тут.

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