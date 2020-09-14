В Тульской области подвели итоги единого дня голосования

Фото из архива Myslo.

«В дополнительных выборах депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва в двух одномандатных округах (№13 и №20) приняли участие 24 352 человек. Явка составила 24,69%. На областных выборах в 2019 году явка была 31,87%», — сказал Павел Веселов.

Явка на дополнительных выборах в одномандатном округе № 13 (Алексин) составила 19,5%. Для сравнения год назад на выборах в областную Думу явка в этом округе была — 28,4%. С результатом в 68,72% победил Мишунин Павел Анатольевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ). Распределение голосов по остальным кандидатам следующее:

Анисимов Олег Викторович («КПРФ) 14,75%

Орлов Жан Борисович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 5,04%

Чудакова Ирина Геннадьевна (КОММУНИСТЫ РОССИИ) 4,32%

Крамской Алексей Олегович (ЛДПР) 3,57%.

В округе №20 (Киреевский район) явка составила 29,6%. В 2019 году — 33,9%. С результатом в 73,6% победила Левина Марина Викторовна (ЕДИНАЯ Россия). Распределение голосов по остальным кандидатам следующее:

Акишин Андрей Викторович (КПРФ) 7,79%

Маринков Александр Славкович (ЛДПР) 7,59%

Кульгин Игорь Николаевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ) 6,35%.

На дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов МО город Киреевск Киреевского района четвертого созыва на 2 мандата претендовали 14 кандидатов. Оба мандата по результатам голосования достались представителям партии «Единая Россия»: Прихода Игорь Евгеньевич и Шарунов Иван Николаевич.

На выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района пятого созыва явка на 10 мандатов претендовали 44 кандидата. В результате голосования 7 мандатов получили представители партии «Единая Россия», по одному мандату получили представители партии «Родина» и ЛДПР, также был избран один самовыдвиженец.

ЕДИНАЯ РОССИЯ:

Струкова Наталья Владимировна

Сафонов Александр Иванович

Щадилов Сергей Михайлович

Куклина Елена Александровна

Галочкина Марина Валентиновна

Губарев Станислав Юрьевич

Левочкин Сергей Михайлович

ЛДПР

Коржов Илья Сергеевич

РОДИНА

Болвачёва Марина Альбертовна

Самовыдвиженцы

Саватеев Сергей Алексеевич

Голосование длилось три дня — с 11 по 13 сентября. Ежедневно мониторинг хода голосования на 88 избирательных участках осуществляли члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели, направленные политическими партиями и кандидатами, принимающими участие в выборах — всего 578 человек. Работали представители муниципальных, региональных и федеральных СМИ.

Жалоб в областную избирательную комиссию не поступало.

Об общественном наблюдении и контроле за ходом проведения голосования в регионе рассказал руководитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин. Мобильные бригады побывали на более чем 50 участках Алексина и Киреевского района. Активисты «НОМ» оперативно размещали в соцсетях объективную информацию о ходе голосования, оценки очевидцев, комментарии экспертов. Помимо студентов-юристов в состав мобильных бригад впервые были включены активные блогеры. По словам Белобрагина, нарушений не было выявлено ни на одном участке.