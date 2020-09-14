В Тульской области подвели итоги единого дня голосования
14 сентября о них рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.
«В дополнительных выборах депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва в двух одномандатных округах (№13 и №20) приняли участие 24 352 человек. Явка составила 24,69%. На областных выборах в 2019 году явка была 31,87%», — сказал Павел Веселов.
Явка на дополнительных выборах в одномандатном округе № 13 (Алексин) составила 19,5%. Для сравнения год назад на выборах в областную Думу явка в этом округе была — 28,4%. С результатом в 68,72% победил Мишунин Павел Анатольевич (ЕДИНАЯ РОССИЯ). Распределение голосов по остальным кандидатам следующее:
- Анисимов Олег Викторович («КПРФ) 14,75%
- Орлов Жан Борисович (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ) 5,04%
- Чудакова Ирина Геннадьевна (КОММУНИСТЫ РОССИИ) 4,32%
- Крамской Алексей Олегович (ЛДПР) 3,57%.
В округе №20 (Киреевский район) явка составила 29,6%. В 2019 году — 33,9%. С результатом в 73,6% победила Левина Марина Викторовна (ЕДИНАЯ Россия). Распределение голосов по остальным кандидатам следующее:
- Акишин Андрей Викторович (КПРФ) 7,79%
- Маринков Александр Славкович (ЛДПР) 7,59%
- Кульгин Игорь Николаевич (КОММУНИСТЫ РОССИИ) 6,35%.
На дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов МО город Киреевск Киреевского района четвертого созыва на 2 мандата претендовали 14 кандидатов. Оба мандата по результатам голосования достались представителям партии «Единая Россия»: Прихода Игорь Евгеньевич и Шарунов Иван Николаевич.
На выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Липки Киреевского района пятого созыва явка на 10 мандатов претендовали 44 кандидата. В результате голосования 7 мандатов получили представители партии «Единая Россия», по одному мандату получили представители партии «Родина» и ЛДПР, также был избран один самовыдвиженец.
ЕДИНАЯ РОССИЯ:
- Струкова Наталья Владимировна
- Сафонов Александр Иванович
- Щадилов Сергей Михайлович
- Куклина Елена Александровна
- Галочкина Марина Валентиновна
- Губарев Станислав Юрьевич
- Левочкин Сергей Михайлович
ЛДПР
- Коржов Илья Сергеевич
РОДИНА
- Болвачёва Марина Альбертовна
Самовыдвиженцы
- Саватеев Сергей Алексеевич
Голосование длилось три дня — с 11 по 13 сентября. Ежедневно мониторинг хода голосования на 88 избирательных участках осуществляли члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели, направленные политическими партиями и кандидатами, принимающими участие в выборах — всего 578 человек. Работали представители муниципальных, региональных и федеральных СМИ.
Жалоб в областную избирательную комиссию не поступало.
Об общественном наблюдении и контроле за ходом проведения голосования в регионе рассказал руководитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин. Мобильные бригады побывали на более чем 50 участках Алексина и Киреевского района. Активисты «НОМ» оперативно размещали в соцсетях объективную информацию о ходе голосования, оценки очевидцев, комментарии экспертов. Помимо студентов-юристов в состав мобильных бригад впервые были включены активные блогеры. По словам Белобрагина, нарушений не было выявлено ни на одном участке.