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В Донском злостный нарушитель ПДД насмерть сбил женщину

В Донском злостный нарушитель ПДД насмерть сбил женщину

Мужчину лишили права управления еще в 2016 году, но это не мешало ему садиться за руль.

Днем 13 сентября в Донском Тульской области произошло жуткое ДТП. На ул. Октябрьской в микрорайоне Руднев 45-летний водитель «девятки» сбил 62-летнюю женщину, после чего врезался в стоящий Kia Rio.
 
От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Виновника автоаварии госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
 
 
По данным региональной Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2109 был лишен права управления еще в 2016 году. Кроме того, в этом году сотрудники ГИБДД привлекали его к ответственности за отказ от освидетельствования на опьянение, нарушение ПДД лицом подвергнутым административному наказанию, управление без водительского удостоверения, езду без документов, неуплату штрафа в срок и езду с подложными номерами. По некоторым статьям – дважды.
 
«Предположительно, в момент ДТП на автомобиле были государственные регистрационные знаки другого транспортного средства. Проводится работа по выяснению всех деталей и обстоятельств случившегося», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:14 +2
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