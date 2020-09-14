В Донском злостный нарушитель ПДД насмерть сбил женщину

Мужчину лишили права управления еще в 2016 году, но это не мешало ему садиться за руль.

Днем 13 сентября в Донском Тульской области произошло жуткое ДТП. На ул. Октябрьской в микрорайоне Руднев 45-летний водитель «девятки» сбил 62-летнюю женщину, после чего врезался в стоящий Kia Rio.

От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Виновника автоаварии госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2109 был лишен права управления еще в 2016 году. Кроме того, в этом году сотрудники ГИБДД привлекали его к ответственности за отказ от освидетельствования на опьянение, нарушение ПДД лицом подвергнутым административному наказанию, управление без водительского удостоверения, езду без документов, неуплату штрафа в срок и езду с подложными номерами. По некоторым статьям – дважды.

«Предположительно, в момент ДТП на автомобиле были государственные регистрационные знаки другого транспортного средства. Проводится работа по выяснению всех деталей и обстоятельств случившегося», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.