В Тульской области мстительная дебоширка обвинила полицейского в изнасиловании и избиении

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В Кимовске суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Гражданку Корабаеву обвиняли в заведомо ложном доносе о тяжком преступлении.

Преступление было совершено в конце июня этого года. Сожитель женщины заявил в полицию, что она пьяна и скандалит. На место приехали полицейские, которым испуганный мужчина заявил, что сомневается в своей безопасности и попросил увезти агрессивную пассию в ее дом.

Когда полицейские сажали женщину в автомобиль, та сопротивлялась и один из стражей порядка был вынужден применить к ней физическую силу («осуществил загиб правой руки за спину»). После этого Корабаева решила отомстить полицейскому.

«Предупрежденная участковым уполномоченный полиции об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, собственноручно написала письменное заявление начальнику МОМВД России «Кимовский» о привлечении сотрудника полиции к уголовной ответственности за избиение и изнасилование, то есть за совершение в отношении нее преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ», — сообщили в пресс-службе регионального управления судебного департамента.

После проверки изложенных в заявлении Корабаевой фактов уголовное дело возбудили уже в отношении нее. Приговором суда женщина признана виновной и ей назначен штраф в размере 110 тысяч рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.