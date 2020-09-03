В Новомосковске на пешеходном переходе машина инкассации насмерть сбила мужчину

Кадр из видео.

Это второе ДТП на этом месте за два дня.

Вечером 2 сентября в Новомосковске на улице Куйбышева у Детского парка насмерть сбили пешехода. Как пишут очевидцы в соцсетях, мужчина угодил под колеса машины инкассации.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy совершил наезд на 65-летнего пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отметим, что за два дня это уже второе ДТП на этом месте. 1 сентября здесь же грузовик сбил 20-летнего молодого человека, который переходил дорогу по переходу. Парня с различными травмами госпитализировали.