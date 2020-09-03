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В Новомосковске на пешеходном переходе машина инкассации насмерть сбила мужчину
Кадр из видео.

В Новомосковске на пешеходном переходе машина инкассации насмерть сбила мужчину

Это второе ДТП на этом месте за два дня.

Вечером 2 сентября в Новомосковске на улице Куйбышева у Детского парка насмерть сбили пешехода. Как пишут очевидцы в соцсетях, мужчина угодил под колеса машины инкассации.
 
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy совершил наезд на 65-летнего пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
Отметим, что за два дня это уже второе ДТП на этом месте. 1 сентября здесь же грузовик сбил 20-летнего молодого человека, который переходил дорогу по переходу. Парня с различными травмами госпитализировали.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:30 +2
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