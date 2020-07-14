Туляки пожаловались на постоянные перебои с горячей водой и отоплением

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Жители дома №6 по улице Станиславского в Туле уже на протяжении четырех лет живут с подобной проблемой.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона. Так, жители дома №6 по улице Станиславского в Тулы пожаловались, что на протяжении четырех лет услуги по горячему водоснабжению и отоплению дома оказываются некачественно. Котельная находится на территории 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

Начальник жилищно-коммунальной службы №1 (г. Рязань) филиала ФГБУ «Центр жилищно-коммунальной службы» по воздушно-десантным войскам Минобороны РФ Евгений Кудрявцев сообщил, что котельная была введена в эксплуатацию в 1974 году и уже нуждается в ремонте.

По словам Евгения Кудрявцева, она будет отремонтирована к началу отопительного сезона.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву совместно начальником государственной жилищной инспекции Тульской области Леонидом Ивченко держать ремонт котельной на контроле.