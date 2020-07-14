Трое погибших на пожаре в Туле: следствие заявило о поджоге

Как сообщают следователи, по подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием.



Она устроила поджог своей квартиры на ул. Серебровской и ушла из нее, в результате чего пожар распространился на другие квартиры многоэтажного дома и привел к гибели троих людей: двоих мужчин и женщины.



По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, утром 13 июля на улице Серебровской в Туле в многоэтажном доме произошел пожар. При тушении на месте происшествия на 3 и 5 этажах дома были обнаружены тела трех человек, двух мужчин и женщины.

В настоящее время следователем готовится ходатайство о помещении подозреваемой в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.