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Жительница Тульской области выиграла в лотерею миллион рублей

Жительница Тульской области выиграла в лотерею миллион рублей

На выигрыш женщина купила квартиру и золотые украшения.

Жительница Тульской области стала обладательницей 1 000 000 рублей. Ей повезло в 1304-м тираже «Русского лото».

На выигрыш женщина купила квартиру и сделала в ней ремонт. А еще на память о победе купила себе золотые украшения.

Как сообщает пресс-служба «Столото», счастливый билет Елена приобрела в почтовом отделении. Она с закрытыми глазами вытянула из пачки тот самый. Победительница смотрела трансляцию розыгрыша по телевизору и пропустила несколько чисел.

— Проверить результаты тиража я отправилась на почту. Сотрудник повернула ко мне монитор компьютера и тихо сказала о выигрыше. Я прыгала и кричала от радости! — вспоминает женщина. — Муж был уверен в победе. Он часто говорил, что однажды и я окажусь среди лотерейных миллионеров.

Елена — мастер по отделочным работам. В свободное время читает зарубежную классику и увлекается вязанием.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:30 +3
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