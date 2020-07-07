В Туле откроется выставка-ярмарка российских производителей

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

На площади перед Городским концертным залом свою продукцию представят около 30 отечественных предприятий.

Администрация Тулы подготовила постановление о проведении Всероссийской ярмарки производителей одежды, обуви и текстиля. Подобные мероприятия – один из инструментов поддержки малого бизнеса и популяризацию продукции отечественной легкой промышленности.

Такая выставка-ярмарка пройдет в Туле впервые. Около 30 производителей представят свой товар в нашем городе. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по валянию и плетению елецкого кружева. Организация торговых мест проведена с учетом требований о соблюдении социальной дистанции.