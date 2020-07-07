В Туле откроется выставка-ярмарка российских производителей
На площади перед Городским концертным залом свою продукцию представят около 30 отечественных предприятий.
Администрация Тулы подготовила постановление о проведении Всероссийской ярмарки производителей одежды, обуви и текстиля. Подобные мероприятия – один из инструментов поддержки малого бизнеса и популяризацию продукции отечественной легкой промышленности.
Такая выставка-ярмарка пройдет в Туле впервые. Около 30 производителей представят свой товар в нашем городе. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по валянию и плетению елецкого кружева. Организация торговых мест проведена с учетом требований о соблюдении социальной дистанции.
Выставка пройдёт с 8 по 17 июля. Режим работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, выходные – с 11.00 до 19.00.