В Туле из-за бронепробега ограничат движение транспорта
Мероприятие состоится на площади Победы.
8 июля в Туле состоится бронепробег «Дорога Мужества», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состав колонны войдет отреставрированная техника, ранее находившаяся на вооружении армии СССР: БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, БРДМ-2 ЗС, БМ-13−16, БТР-80, а также военные автомобили ГАЗ-63, ЗИЛ-157, УАЗ-469 и техника, состоящая на вооружении Росгвардии: СБМ ВПК-233136 «Тигр», «Урал-ВВ», «Патруль».
Четвертый бронепробег «Дорога Мужества» стартует 8 июля в Москве на Поклонной горе. Основной тематикой мероприятия в 2020 году стала битва на Курской дуге, которая вошла в историю как самое масштабное танковое сражение XX века. Бронепробег должен был пройти по маршруту Москва – Тула – Орел – Курск – Прохоровка – Белгород – Москва. Однако власти Орла из-за коронавируса не согласовали проведение мероприятия.