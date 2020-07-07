В Туле из-за бронепробега ограничат движение транспорта

Фото из архива Myslo.

8 июля в Туле состоится бронепробег «Дорога Мужества», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состав колонны войдет отреставрированная техника, ранее находившаяся на вооружении армии СССР: БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, БРДМ-2 ЗС, БМ-13−16, БТР-80, а также военные автомобили ГАЗ-63, ЗИЛ-157, УАЗ-469 и техника, состоящая на вооружении Росгвардии: СБМ ВПК-233136 «Тигр», «Урал-ВВ», «Патруль».

Впервые в мероприятии задействуют новую модернизированную боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2МБ «Бекас», представленную широкой публике в июне 2020 года.

Бронепробег состоится на площади Победы в 18.00. В связи с этим с 12.00 до 22.00 здесь будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, включая территории, прилегающие к площади.