новости
новости
Регистрация
В поселке Скуратовский Chevrolet сбил юную велосипедистку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В поселке Скуратовский Chevrolet сбил юную велосипедистку

Девочку госпитализировали.

6 июля в 15.05 в поселке Скуратовский на улице Киреевской 36-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, сбила несовершеннолетнюю велосипедистку. По предварительным данным, 13-летняя девочка выехала на проезжую часть справа налево по ходу движения машины.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, велосипедистка получила различные травмы и была госпитализирована.
 

Госавтоинспекция напоминает велосипедистам о важности и необходимости соблюдения ПДД. В возрасте до 7 лет передвигаться на велосипеде разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в специальных местах, закрытых от движения автомобилей.

С 7 до 14 лет разрешено движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками.

С 14 лет разрешено движение по крайнему правому ряду проезжей части дороги, но только при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек.

Важно использовать велошлем и защитную амуницию. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости нужно использовать предметы со световозвращающими элементами.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:58 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили велосипедистку

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле из-за бронепробега ограничат движение транспорта
В Туле из-за бронепробега ограничат движение транспорта
«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум
«Цифровой рецепт восстановления экономики»: «Ростелеком» приглашает на онлайн-форум
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.