В поселке Скуратовский Chevrolet сбил юную велосипедистку

Фото УГИБДД по Тульской области.

6 июля в 15.05 в поселке Скуратовский на улице Киреевской 36-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, сбила несовершеннолетнюю велосипедистку. По предварительным данным, 13-летняя девочка выехала на проезжую часть справа налево по ходу движения машины.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, велосипедистка получила различные травмы и была госпитализирована.