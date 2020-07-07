В поселке Скуратовский Chevrolet сбил юную велосипедистку
Девочку госпитализировали.
Госавтоинспекция напоминает велосипедистам о важности и необходимости соблюдения ПДД. В возрасте до 7 лет передвигаться на велосипеде разрешено только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в специальных местах, закрытых от движения автомобилей.
С 7 до 14 лет разрешено движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками.
С 14 лет разрешено движение по крайнему правому ряду проезжей части дороги, но только при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек.
Важно использовать велошлем и защитную амуницию. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости нужно использовать предметы со световозвращающими элементами.