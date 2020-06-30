Ремонт на ул. Демонстрации в Туле: ограничение движения и новый маршрут автобуса №12

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Демонстрации будут введены следующие ограничения.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта с 8.00 до 22.00:

с 1 июля 2020 года по 2 июля 2020 года — по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина;

с 3 июля 2020 года по 5 июля 2020 года — по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.

Автобус № 12, следующий по маршруту «Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская», пойдет по измененной схеме: