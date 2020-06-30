Ремонт на ул. Демонстрации в Туле: ограничение движения и новый маршрут автобуса №12
Публикуем карту и расписание.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Демонстрации будут введены следующие ограничения.
Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта с 8.00 до 22.00:
с 1 июля 2020 года по 2 июля 2020 года — по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина;
с 3 июля 2020 года по 5 июля 2020 года — по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.
Автобус № 12, следующий по маршруту «Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская», пойдет по измененной схеме:
|Дата
|Схема движения
|1-2 июля
|ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. -ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе
|3-5 июля
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ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе -
ул. Демонстрации - ул. Советская - ул. Пролетарская -
ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова -
ул. Индустриальная - Веневское шоссе
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