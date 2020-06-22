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В Туле обновляют граффити в подземном переходе
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле обновляют граффити в подземном переходе

Работы проводят в переходе на пересечении пр. Ленина и ул. Станиславского.

Художественный рисунок тематический, посвящен Победе в Великой Отечественной войне.

Подрядная организация к работам приступила в начале июня. Сначала стены очистили от загрязнений, надписей и остатков краски. После этого художник приступил непосредственно к восстановлению рисунка.

Работы по реставрации граффити планируется завершить на текущей неделе. По словам художника Дмитрия Языкова, завершить реставрацию нужно ко дню военного парада, 24 июня.

Галерея
В Туле обновили граффити в переходе, Фото: 1
В Туле обновили граффити в переходе, Фото: 2
В Туле обновили граффити в переходе, Фото: 3
В Туле обновили граффити в переходе, Фото: 4
В Туле обновили граффити в переходе, Фото: 5
В Туле обновили граффити в переходе, Фото: 6
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