В Туле обновляют граффити в подземном переходе

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы проводят в переходе на пересечении пр. Ленина и ул. Станиславского.

Художественный рисунок тематический, посвящен Победе в Великой Отечественной войне.

Подрядная организация к работам приступила в начале июня. Сначала стены очистили от загрязнений, надписей и остатков краски. После этого художник приступил непосредственно к восстановлению рисунка.

Работы по реставрации граффити планируется завершить на текущей неделе. По словам художника Дмитрия Языкова, завершить реставрацию нужно ко дню военного парада, 24 июня.