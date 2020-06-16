Какие улицы Тулы будут обесточены 17 июня
Плановые отключения электричества пройдут с 10 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Ложевая, 134, 134-а, 136, 138,
- ул. Плеханова, 136, 157, 159, 140, 142, 138,
- ул. Вильямса, 20, 26, 26-а, 28, 30, 30-б, 36-б,
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.),
- пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
- ул. 3-я Песчаная, 17,
- 2-й Песчаный пр-д, 17,
- ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.),
- ул. Смидович, 12-б, 12-а; ул. 9 Мая, 8-а,
- ул. М. Горького, 32, 36-а, 38-а, 36-а, 40,
- ул. Гагарина, 23, 23-а, 25,
- д. Рвы,
- ул. Курковая, 6, 14,
- ул. Луначарского, 174,
- п. 2-й Западный: ул. Гоголевская, 4-32 (чётн.), 1, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,
- ул. Кольцова, 28,
- ул. Тургенева, 13-39 (нечётн.), 14-40 (чётн.),
- ул. Некрасова, 32,
- ул. Крылова, 15-28,
- п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 33-а,
- ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
- 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6-18 (чётн.), 7, 11-21 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 3-11, 19-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.),
- 3-й пр-д, 3, 5, 27, 29, 4-12, 24-34 (чётн.),
- 4-й пр-д, 32-42 (чётн.),
- ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 2-30 (чётн.), 27-а, 33, 34, 7-29 (нечётн.),
- 1-й пр-д, 9/1, 1-9, 15-27 (нечётн.), 2-10, 14-24 (чётн.),
- 2-й пр-д, 1, 1-а, 2-10 (чётн.)16, 18, 20, 15, 7, 9,
- 3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,
- 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.),
- 5-й пр-д, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- п. Михалково: ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
- ул. Окская,
- ул. Ярославского, 30-56 (чётн.), 43-83 (нечётн.),
- Калужский пер., 1-а, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а,
- ул. Калужская, 2-14 (чётн.), 1-а, 1-15 (нечётн.),
- пер. Колхозный, 1-а, 1-15,
- ул. Карбышева, 2-16 (чётн.).
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