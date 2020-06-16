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В Тульскую область из Китая поступила партия средств защиты для медиков
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульскую область из Китая поступила партия средств защиты для медиков

Нинся-Хуэйский автономный район и провинция Хубэй отправили в наш регион более 40 тысяч масок, респираторов и защитных костюмов.

В рамках соглашений о сотрудничестве с регионами Китайской Народной Республики Тульская область получила от китайских партнёров гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса.

Нинся-Хуэйский автономный район КНР направил в Тульскую область респираторы, медицинские хирургические маски и одноразовые защитные комбинезоны. В общей сложности – более 36000 штук.  Провинция Хэбэй КНР отправила в наш регион около 5500 защитных костюмов и медицинских масок.   

В октябре 2019 года, во время визита делегации Тульской области в Китай были подписаны соглашения об установлении дружественных отношений между правительством Тульской области и двумя регионами КНР.   

«Правительство Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым выражает благодарность нашим китайским партнерам. Это еще одно свидетельство крепкой взаимовыручки в кризисных ситуациях. Тульскую область связывают с Китаем прочные торгово-экономические и культурные связи. Уверен, что наши деловые и культурные контакты будут развиваться», – отметил зампред областного правительства Григорий Лаврухин.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:39 0
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