В Тульскую область из Китая поступила партия средств защиты для медиков

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Нинся-Хуэйский автономный район и провинция Хубэй отправили в наш регион более 40 тысяч масок, респираторов и защитных костюмов.

В рамках соглашений о сотрудничестве с регионами Китайской Народной Республики Тульская область получила от китайских партнёров гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса.

Нинся-Хуэйский автономный район КНР направил в Тульскую область респираторы, медицинские хирургические маски и одноразовые защитные комбинезоны. В общей сложности – более 36000 штук. Провинция Хэбэй КНР отправила в наш регион около 5500 защитных костюмов и медицинских масок.

В октябре 2019 года, во время визита делегации Тульской области в Китай были подписаны соглашения об установлении дружественных отношений между правительством Тульской области и двумя регионами КНР.

«Правительство Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым выражает благодарность нашим китайским партнерам. Это еще одно свидетельство крепкой взаимовыручки в кризисных ситуациях. Тульскую область связывают с Китаем прочные торгово-экономические и культурные связи. Уверен, что наши деловые и культурные контакты будут развиваться», – отметил зампред областного правительства Григорий Лаврухин.