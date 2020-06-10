В Тульской области пригородные электрички изменят график движения
Расписание электропоездов скорректируют с 12 по 14 июня, также изменится график движения 11 июня.
Как сообщает железнодорожный перевозчик АО «Центральная ППК», в четверг 11 июня электропоезда в Московском транспортном узле будут курсировать по расписанию пятницы. 12 и 13 июня — по расписанию субботы.
14 июня назначен дополнительный экспресс Тула-Москва, время отправления со станции Тула-1 — 15:25, прибытие на станцию Курская — 18:08.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.
Компания просит пассажиров по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Если поездку отложить нельзя, то:
- старайтесь избегать передвижения в часы пик,
- находитесь на расстоянии 1,5-2 метра от других пассажиров на станциях и в электропоездах,
- пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда,
- чаще мойте руки,
- не трогайте лицо,
- дезинфицируйте гаджеты и другие предметы, которыми часто пользуетесь,
- в поезде надевайте медицинские маски и перчатки.