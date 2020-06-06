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Поисковики обнаружили неизвестные захоронения в Белевском районе

Поисковики обнаружили неизвестные захоронения в Белевском районе

Об этом сообщает Михаил Булдаков, руководитель поискового отряда «Штурм».

На прошлой неделе поисковики ТРПОО «ПО «Штурм» и Военно-исторического поискового клуба «Славный» продолжали работы по извлечению останков советских воинов из обнаруженного ранее неизвестного захоронения времен Великой Отечественной войны в Белевском районе.

К настоящему моменту удалось поднять останки 20 бойцов.

Буквально в 15 метрах от места работ было найдено еще одно захоронение в виде траншеи, с глубиной залегания останков менее 1 метра.

Благодаря собранной информации поисковики сделали предположение о наличии других неизвестных одиночных и братских захоронений в радиусе 20−30 метров от основного места раскопок.

В настоящее время из-за погоды поисковые работы временно приостановлены.

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Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 1
Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 2
Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 3
Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 4
Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 5
Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 6
Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 7
Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 8
Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 9
Поисковики "Штурма" продолжают раскопки, Фото: 10
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:00 +2
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