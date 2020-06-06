Поисковики обнаружили неизвестные захоронения в Белевском районе

Об этом сообщает Михаил Булдаков, руководитель поискового отряда «Штурм».

На прошлой неделе поисковики ТРПОО «ПО «Штурм» и Военно-исторического поискового клуба «Славный» продолжали работы по извлечению останков советских воинов из обнаруженного ранее неизвестного захоронения времен Великой Отечественной войны в Белевском районе.

К настоящему моменту удалось поднять останки 20 бойцов.

Буквально в 15 метрах от места работ было найдено еще одно захоронение в виде траншеи, с глубиной залегания останков менее 1 метра.

Благодаря собранной информации поисковики сделали предположение о наличии других неизвестных одиночных и братских захоронений в радиусе 20−30 метров от основного места раскопок.

В настоящее время из-за погоды поисковые работы временно приостановлены.