Безопасно ли прививать ребенка во время пандемии COVID-19: отвечает врач ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить плановую вакцинацию даже во время пандемии COVID-19. Особенно важна вакцинация детей, которые должны получить все прививки, предусмотренные национальным календарем при рождении и в первые два года жизни.

Представитель ВОЗ в России, доктор Мелита Вуйнович, направила в Минздрав РФ ответы на распространенные вопросы родителей о вакцинации.

Следует ли прививать ребенка во время пандемии COVID-19?

– Да, важно, чтобы ребенок своевременно получил все плановые прививки: они защитят его от многих опасных заболеваний сейчас и в будущем. Следите за рекомендациями органов здравоохранения вашей страны - из них вы узнаете, где и когда можно пройти вакцинацию. Если из-за ответных мер на COVID-19 услуги иммунизации в вашем регионе временно приостановлены, убедитесь в том, что ваш ребенок получил все пропущенные дозы, как только услуги иммунизации будут возобновлены.

Безопасно ли прививать ребенка во время пандемии COVID-19?

– Да, ваш ребенок может быть привит. COVID-19 не создает какого-либо специфического риска, связанного с вакцинами или с вакцинацией.

Следует ли отложить прививки моему ребенку до окончания пандемии, если врачи советуют оставаться дома как можно дольше и не посещать медучреждения?

– Нет. Важно продолжать своевременно вакцинировать вашего ребенка, насколько это возможно, даже во время пандемии COVID-19. Органы здравоохранения делают все возможное, чтобы службы иммунизации продолжали работать, поскольку иммунизация является важной частью общественного здравоохранения. Кроме того, максимально здоровое начало жизни – неотъемлемое право вашего ребенка.

В сообществах, где введено физическое дистанцирование, органы здравоохранения принимают меры для сведения к минимуму риска передачи COVID-19 во время сессий иммунизации. Например, путем сокращения времени ожидания и выделения отдельных зон в учреждении. В случае необходимости услуги иммунизации могут быть временно приостановлены, но тогда вам будет предложена наверстывающая иммунизация, как только учреждение вернется к нормальному функционированию.

Способны ли вакцины для плановой иммунизации защитить ребенка или родителя от заражения COVID-19?

– В настоящее время нет доказательств того, что вакцинация против других заболеваний, таких как полиомиелит или туберкулез, может предотвратить заражение COVID-19 или снизить тяжесть его симптомов.

Убедившись в том, что вы и ваш ребенок получили все плановые прививки, вы сможете защитить себя и его от других инфекционных заболеваний.

Может ли ребенок получить плановые прививки, если у него кашель или лихорадка (а тест на COVID-19 не проводился)?

– Если ваш ребенок плохо себя чувствует, прежде чем доставить его в медицинское учреждение, обязательно сообщите об этом своему лечащему врачу. Он посоветует, следует ли отложить вакцинацию.

Что делать, если у ребенка результат теста на COVID-19 положительный, но симптомы заболевания не тяжелые?

– Хотя слабо выраженные симптомы заболевания не обязательно являются противопоказанием к вакцинации, чрезвычайно важным является то, чтобы каждый человек с положительным результатом теста на COVID-19 оставался изолированным. Это исключит заражение других, а также дальнейшее распространение вируса.

Что делать, если ребенок потенциально заражен COVID-19, но симптомы отсутствуют? Может ли вакцинация негативно повлиять на выздоровление от инфекции?

– Нет. Вакцинация против одного заболевания не ослабляет иммунный ответ человека на другое заболевание. Нет никаких данных о том, что какая-либо плановая вакцинация повышает (или уменьшает) риск заражения вашего ребенка COVID-19 или как-то влияет на его ответную реакцию на заболевание.

С другой стороны, пропущенная или отложенная вакцинация действительно создает серьезный риск, поскольку ребенок становится уязвимым для многих опасных заболевании?, предотвращаемых с помощью вакцинации.

Существует ли вакцина против COVID-19?

– Нет. COVID-19 – новое заболевание, и вакцины для его профилактики пока не существует. Ученые разных стран заняты разработкой такой вакцины, а ВОЗ сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы, как только безопасная и эффективная вакцина появится, обеспечить ее справедливое распределение всем нуждающимся.

Помните, что при посещении поликлиники нужно соблюдать простые правила предосторожности: записаться на процедуру заранее, надевать маску и держаться от других пациентов на расстоянии 1,5 метра.