«Тулагоргаз» опубликовал график отключений газа на июнь
Жителей просят быть дома в обозначенные в графике даты, либо связаться заранее и договориться об удобной дате проверки исправности оборудования.
В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
Работы будут проводиться по следующим адресам:
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1 июня
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с 12:00 до 20:00
- ул. Оружейная, 3.
- ул. Демонстрации, 5.
- ул. Халтурина, 8.
с 10:00 до 17:00
- ул. Пролетарская, 38.
- ул. Луначарского, 9.
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2 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Пролетарская, 38.
- ул. Пузакова, 46.
- ул. Луначарского, 9.
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3 июня
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с 12:00 до 20:00
- ул. Н. Руднева, 49.
с 10:00 до 17:00
- ул. Пролетарская, 38.
- ул. Пузакова, 46.
- ул. Токарева, 69.
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4 июня
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с 12:00 до 20:00
- ул. Демонстрации, 19.
с 10:00 до 17:00
- ул. Пролетарская, 38.
- ул. Пузакова, 46.
- ул. Токарева, 78-б.
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5 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 46.
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8 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 46.
- пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б.
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9 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 46.
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10 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 46.
- пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б.
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11 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Пузакова, 46
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15 июня
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с 12:00 до 20:00
- ул. Белкина, 1-а.
с 10:00 до 17:00
- ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29.
- пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б.
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16 июня
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с 12:00 до 20:00
- ул. Оружейная, 32.
- ул. Оружейная, 32-а.
с 10:00 до 17:00
- ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29.
12:00-17:00
- ул. Демонстрации, 20-б.
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17 июня
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с 12:00 до 20:00
- ул. Тульского Рабочего полка, 98-а.
с 10:00 до 17:00
- ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29.
- пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б.
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18 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29.
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22 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Кирова, 190.
- ул. Матросова, 27.
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23 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Кирова, 190.
- ул. Матросова, 27.
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24 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Щегловская Засека, 51.
- ул. Матросова, 27.
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25 июня
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с 10:00 до 17:00
- ул. Щегловская Засека, 51.
- ул. Матросова, 27.
12:00-17:00
- ул. Немцова, 38-а.
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26 июня
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13:00-16:00
- ул. Щегловская Засека, 1.
В АО «Тулагоргаз» строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором. Прежде чем приступить к своим профессиональным обязанностям, сотрудники каждое утро проходят контроль температуры тела. Они обеспечены масками и всеми антисептическими средствами.
Своевременная проверка газовых приборов и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всего жилого дома.
Жителям необходимо следить за сроком эксплуатации газовых приборов и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности:
- перед включением газовых приборов необходимо убедиться в герметичности дымоотводов и проверить тягу;
- пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна;
- не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой;
- не отапливать помещение газовой плитой;
- не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов;
- своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования.