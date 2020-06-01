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«Тулагоргаз» опубликовал график отключений газа на июнь
Фото из архива.

«Тулагоргаз» опубликовал график отключений газа на июнь

Жителей просят быть дома в обозначенные в графике даты, либо связаться заранее и договориться об удобной дате проверки исправности оборудования.

В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения. 

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 июня

с 12:00 до 20:00

- ул. Оружейная, 3.

- ул. Демонстрации, 5.

- ул. Халтурина, 8.

с 10:00 до 17:00

- ул. Пролетарская, 38.

- ул. Луначарского, 9.

2 июня

 с 10:00 до 17:00

- ул. Пролетарская, 38.

- ул. Пузакова, 46.

- ул. Луначарского, 9.

3 июня

 с 12:00 до 20:00

- ул. Н. Руднева, 49.

с 10:00 до 17:00

- ул. Пролетарская, 38.

- ул. Пузакова, 46.

- ул. Токарева, 69.

4 июня

с 12:00 до 20:00

- ул. Демонстрации, 19.

с 10:00 до 17:00

- ул. Пролетарская, 38.

- ул. Пузакова, 46.

- ул. Токарева, 78-б.

5 июня

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 46.

8 июня

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 46.

- пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б.

9 июня

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 46.

10 июня

 с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 46.

- пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б.

11 июня

с 10:00 до 17:00

- ул. Пузакова, 46

15 июня

с 12:00 до 20:00

- ул. Белкина, 1-а.

с 10:00 до 17:00

- ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29.

- пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б.

16 июня

с 12:00 до 20:00

- ул. Оружейная, 32.

- ул. Оружейная, 32-а.

с 10:00 до 17:00

- ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29.

12:00-17:00

- ул. Демонстрации, 20-б.

17 июня

с 12:00 до 20:00

- ул. Тульского Рабочего полка, 98-а.

с 10:00 до 17:00

- ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29.

- пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б.

18 июня

с 10:00 до 17:00

- ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29.

22 июня

с 10:00 до 17:00

- ул. Кирова, 190.

- ул. Матросова, 27.

23 июня

с 10:00 до 17:00

- ул. Кирова, 190.

- ул. Матросова, 27.

24 июня

с 10:00 до 17:00

- ул. Щегловская Засека, 51.

- ул. Матросова, 27.

25 июня

с 10:00 до 17:00

- ул. Щегловская Засека, 51.

- ул. Матросова, 27.

12:00-17:00

- ул. Немцова, 38-а.

26 июня

13:00-16:00

- ул. Щегловская Засека, 1.
   
Справка

В АО «Тулагоргаз» строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором. Прежде чем приступить к своим профессиональным обязанностям, сотрудники каждое утро проходят контроль температуры тела. Они обеспечены масками и всеми антисептическими средствами.             

Своевременная проверка газовых приборов и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всего жилого дома.

Жителям необходимо следить за сроком эксплуатации газовых приборов и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности:

- перед включением газовых приборов необходимо убедиться в герметичности дымоотводов и проверить тягу;

- пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна;

- не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой;

- не отапливать помещение газовой плитой;

- не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов;

- своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:32 0
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