«Тулагоргаз» опубликовал график отключений газа на июнь

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Жителей просят быть дома в обозначенные в графике даты, либо связаться заранее и договориться об удобной дате проверки исправности оборудования.

В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 июня с 12:00 до 20:00 - ул. Оружейная, 3. - ул. Демонстрации, 5. - ул. Халтурина, 8. с 10:00 до 17:00 - ул. Пролетарская, 38. - ул. Луначарского, 9. 2 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Пролетарская, 38. - ул. Пузакова, 46. - ул. Луначарского, 9. 3 июня с 12:00 до 20:00 - ул. Н. Руднева, 49. с 10:00 до 17:00 - ул. Пролетарская, 38. - ул. Пузакова, 46. - ул. Токарева, 69. 4 июня с 12:00 до 20:00 - ул. Демонстрации, 19. с 10:00 до 17:00 - ул. Пролетарская, 38. - ул. Пузакова, 46. - ул. Токарева, 78-б. 5 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Пузакова, 46. 8 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Пузакова, 46. - пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б. 9 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Пузакова, 46. 10 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Пузакова, 46. - пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б. 11 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Пузакова, 46 15 июня с 12:00 до 20:00 - ул. Белкина, 1-а. с 10:00 до 17:00 - ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29. - пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б. 16 июня с 12:00 до 20:00 - ул. Оружейная, 32. - ул. Оружейная, 32-а. с 10:00 до 17:00 - ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29. 12:00-17:00 - ул. Демонстрации, 20-б. 17 июня с 12:00 до 20:00 - ул. Тульского Рабочего полка, 98-а. с 10:00 до 17:00 - ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29. - пос. Горелки, Гарнизонный пр., 3-б. 18 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Матросова, 29/40; ул. Гастелло, 40/29. 22 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Кирова, 190. - ул. Матросова, 27. 23 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Кирова, 190. - ул. Матросова, 27. 24 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Щегловская Засека, 51. - ул. Матросова, 27. 25 июня с 10:00 до 17:00 - ул. Щегловская Засека, 51. - ул. Матросова, 27. 12:00-17:00 - ул. Немцова, 38-а. 26 июня 13:00-16:00 - ул. Щегловская Засека, 1.

Справка

В АО «Тулагоргаз» строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором. Прежде чем приступить к своим профессиональным обязанностям, сотрудники каждое утро проходят контроль температуры тела. Они обеспечены масками и всеми антисептическими средствами.

Своевременная проверка газовых приборов и устранение неполадок позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всего жилого дома.

Жителям необходимо следить за сроком эксплуатации газовых приборов и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности:

- перед включением газовых приборов необходимо убедиться в герметичности дымоотводов и проверить тягу;

- пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна;

- не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой;

- не отапливать помещение газовой плитой;

- не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов;

- своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования.