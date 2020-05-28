Новый закон в Тульской области: на оплату коммуналки — не более 15% дохода семьи!

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Снижен размер максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг с 1 июня 2020 года.

28 мая 2020 года на заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Тульской области «О региональных стандартах нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий и оказания мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» и статью 1 Закона Тульской области «О размере регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Федеральный стандарт установлен в размере 22 процентов.

Депутаты снизили размер максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15%.

С 1 июня 2020 года региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будет составлять:

8% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 и менее рублей в месяц (было 10%);

13% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц (было 15%);

15% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц (было 22%).

Данная мера позволит повысить среднемесячный размер предоставляемых субсидий на 666 руб. 90 коп. (с 2137 руб. 03 коп. до 2803 руб. 93 коп.), а количество семей, получающих субсидию, увеличится на 210 семей (с 5467 семей до 5677 семей).

Потребность в дополнительном бюджетном финансировании составит 29 млн 907 тыс. 400 рублей.

В 2020 году размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи может быть изменен (снижен).