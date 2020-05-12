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Момент смертельного ДТП под Новомосковском попал на видео
Кадр из видео.

Момент смертельного ДТП под Новомосковском попал на видео

В аварии погибла женщина.

11 мая в 16.50 под Новомосковском (7-м километр автодороги Новомосковск — Иван-Озеро — Савино) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Scania G 380 с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный Audi A6. От удара легковушка вылетела на встречку и столкнулась с Man NGS с полуприцепом.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии погибла 69-летняя женщина — водитель Audi. 64-летний пассажир госпитализирован с различными травмами.
 
В соцсетях появилось видео момента ДТП:
 
 
 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:02 0
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