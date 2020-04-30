Вывел ребенка на лёд: Отчиму утонувшей в Богородицком районе девочки вынесли приговор

Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти пятилетней девочки в поселке Товарковский Богородицкого района. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Напомним, трагедия случилась 24 февраля 2020 года: 32-летний мужчина вышел на поверхность водохранилища вместе со своей 5-летней падчерицей. Лёд не выдержал, они провалились в воду. Мужчине удалось выбраться, а ребенок погиб.

Жителя Богородицкого района признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.