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В Тульской области теперь 34 мобильных медицинских комплекса
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области теперь 34 мобильных медицинских комплекса

Комплексы полностью готовы к выездной работе на территории региона.

В среду, 29 апреля губернатор Алексей Дюмин посетил Тульскую областную клиническую больницу. Он осмотрел новые передвижные медицинские комплексы.
 
Глава региона отметил, что повышение качества медпомощи — одна из приоритетных задач и региональное правительство держит ее на особом контроле.
 
 
«Сейчас много сил направляется на борьбу с коронавирусом, но при этом нельзя забывать о необходимости лечить другие заболевания. Мы должны думать на перспективу, расширять возможности для профилактики», — сказал Алексей Дюмин.
 
Сейчас в области для жителей отдаленных населенных пунктов и профосмотров на предприятиях уже работают 32 передвижных комплекса. А за счет внебюджетных средств в Тульскую область поступили еще два — для детей и взрослых. Их общая стоимость 64 млн рублей. Алексей Дюмин поблагодарил ПАО «Транснефть» и ее президента Николая Токарева за оказанную помощь.
 
Главный специалист больницы по медицинской технике и метрологическому обеспечению Андрей Юничев сообщил, что передвижные комплексы будут использоваться для проведения плановых выездных обследований жителей отдаленных районов области.
 
 
Комплекс автономный и может работать без внешних источников питания. Передвижная поликлиника оснащена компьютерным цифровым маммографом для раннего выявления онкопатологии молочных желез и цифровым малодозовым флюорографом для скрининга бронхолегочной патологии.
 
Оборудование позволяет выявлять патологии органов зрения и сердечно-сосудистой системы. Предусмотрена возможность проведения лабораторных исследований и оказания первой медицинской помощи. Оборудовано рабочее место врача-гинеколога.
 
«Благодаря этому комплексу в Тульской области впервые появилась возможность полного, всестороннего обследования взрослых в отдаленных районах области», — подчеркнул специалист.
 
Заместитель главного врача по лечебной работе Тульской детской областной клинической больницы Жанна Юхименко сообщила, что в регионе около 135 тысяч детей живут в отдаленных районах и сельских населенных пунктах. Передвижной комплекс «Детское здоровье» позволит максимально приблизить квалифицированную медицинскую помощь для каждого ребенка: проводить профилактические медосмотры, диагностику и лечение.
 
 
Жанна Юхименко поблагодарила Алексея Дюмина за приоритетное внимание к детскому здравоохранению.
 
Глава региона подчеркнул, что комплексы полностью готовы к выездной работе в населенных пунктах Тульской области, и просил задействовать их сразу после снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса.
 
Также Алексей Дюмин пообщался с сотрудниками областной больницы. Он спросил у медиков об их потребностях и поблагодарил за непростой труд.
 
«Сегодня вы работаете на передовой и все делаете для спасения людей. Благодарю вас от имени всех жителей региона. Берегите себя», — сказал Алексей Дюмин.
 
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Автор: Сергей Стариков
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