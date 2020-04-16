Фото: @operdrain.
В Туле силовики пришли с обыском к известным анархистам
Оба уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов.
Утром 16 апреля в квартире Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой в Туле прошел обыск. Около двух лет назад им в Челябинске вменялось проведение акции против пенсионной реформы с размещением на трансформаторной будке рисунка чиновников и пенсионеров с соответствующей подписью. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
По данным ОВД-Инфо, спустя несколько месяцев они стали фигурантами нового уголовного дела, на этот раз возбужденного за хулиганство: баннер с провокационной надписью в поддержку других анархистов и брошенную на территорию здания ФСБ дымовую шашку.
После задержания Цибуковский заявил о пытках, а через некоторое время переехал вместе с Сафоновой в Тулу. По неофициальной информации, обыск связан как раз с этими уголовными делами. Следственные действия проводили сотрудники Следственного комитета, ФСБ и ЦПЭ из Челябинска.
Другие статьи по темам
Событие
Место