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В Туле силовики пришли с обыском к известным анархистам
Фото: @operdrain.

В Туле силовики пришли с обыском к известным анархистам

Оба уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Утром 16 апреля в квартире Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой в Туле прошел обыск. Около двух лет назад им в Челябинске вменялось проведение акции против пенсионной реформы с размещением на трансформаторной будке рисунка чиновников и пенсионеров с соответствующей подписью. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
 
По данным ОВД-Инфо, спустя несколько месяцев они стали фигурантами нового уголовного дела, на этот раз возбужденного за хулиганство: баннер с провокационной надписью в поддержку других анархистов и брошенную на территорию здания ФСБ дымовую шашку.
 
После задержания Цибуковский заявил о пытках, а через некоторое время переехал вместе с Сафоновой в Тулу. По неофициальной информации, обыск связан как раз с этими уголовными делами. Следственные действия проводили сотрудники Следственного комитета, ФСБ и ЦПЭ из Челябинска.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:21 −8
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