В Туле силовики пришли с обыском к известным анархистам

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Утром 16 апреля в квартире Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой в Туле прошел обыск. Около двух лет назад им в Челябинске вменялось проведение акции против пенсионной реформы с размещением на трансформаторной будке рисунка чиновников и пенсионеров с соответствующей подписью. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

По данным ОВД-Инфо , спустя несколько месяцев они стали фигурантами нового уголовного дела, на этот раз возбужденного за хулиганство: баннер с провокационной надписью в поддержку других анархистов и брошенную на территорию здания ФСБ дымовую шашку.

После задержания Цибуковский заявил о пытках, а через некоторое время переехал вместе с Сафоновой в Тулу. По неофициальной информации, обыск связан как раз с этими уголовными делами. Следственные действия проводили сотрудники Следственного комитета, ФСБ и ЦПЭ из Челябинска.