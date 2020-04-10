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«Их что, можно есть?!» Туляки находят в лесах необычные грибы – эльфовы чаши
Фото Ильи Евсеева и Игоря Королева. Видео Армена Альбертяна.

«Их что, можно есть?!» Туляки находят в лесах необычные грибы – эльфовы чаши

Туляки открыли грибной сезон. Собирают саркосцифу.

«Тяжело усидеть дома столько дней, мотаясь, максимум, до магазина за продуктами и назад. А уж когда вылезает солнышко и становится тепло, то и подавно. Соблюдая все меры предосторожности, сходил в лес за саркосцифами. Собрал те, что покрупнее, мелкие оставил подрастать. Схожу за ними через несколько дней», — пишет щекинец Илья Евсеев.

Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша» (лат. Sarcoscypha austriaca) — вид сумчатых грибов. 

Как рассказал Илья Евсеев порталу Myslo, грибной сезон он вообще открыл 8 января: «И до сих пор собираю! В январе и феврале это были фламмулины (зимние опята) и дрожалки оранжевые, в марте и апреле — саркосцифы австрийские. В феврале и марте были найдены также нехарактерные для этого времени года вешенки. А в моем вчерашнем грибном походе я наряду с саркосцифой австрийской впервые в этом году нашёл съедобный гриб строчок гигантский».

Илья Евсеев

– Саркосцифа — условно съедобный гриб. Это означает, что каких-либо особых вкусовых качеств у него нет, и в небольшом количестве он безвреден для организма. Готовится саркосцифа просто: после тщательной промывки и очистки выкладывается на подогретую сковородку с маслом, обжаривается 7-10 минут на небольшом огне. Можно добавлять в качестве украшения в салаты, можно есть так, сольно.

Есть в Тульской области и другие любители красных грибов:

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:00 +11
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