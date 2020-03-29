Погода в Туле 30 марта: похолодание и дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно. Во второй половине дня местами небольшой дождь (до 2 мм за сутки).

Ветер южный, с переходом на северный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5ºС, днём – от пяти до десяти градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.