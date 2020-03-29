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Погода в Туле 30 марта: похолодание и дождь

Погода в Туле 30 марта: похолодание и дождь

Синоптики обещают умеренный северный ветер и облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно. Во второй половине дня местами небольшой дождь (до 2 мм за сутки).

Ветер южный, с переходом на северный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5ºС, днём – от пяти до десяти градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +4
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